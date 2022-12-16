知名旅遊節目主持人廖科溢12月7日公開與主播秦綾謙結婚喜事，卻接連遭多名女子出面指控他是劈腿渣男，儘管他事後發聲道歉認了外遇，但形象已跌落谷底。近日有廖科溢主持節目的工作人員發文，稱節目都是團隊的血汗不應該被下架；亞洲旅遊台對此回應會再評估，尚未確定，許多觀眾都替幕後工作人員不捨，「苦了一個好團隊與好節目」。

金鐘主持人廖科溢被爆出劈腿醜聞後，好男人形象全都破滅，更疑似影響到原本主持的旅遊節目；有節目資深工作人員在社群發文，認為做一個旅遊節目是靠整個團隊，成功失敗應該一起承擔，每一集節目都是團隊的血汗，喊話「節目不應該被下架」。

針對節目是否因廖科溢醜聞下架，亞洲旅遊台表示，「日前去國外拍攝的節目，我們會再評估研議是否會播出，目前尚未確定」。其實亞洲旅遊台早在廖科溢醜聞曝光後，就已發聲明強調，「廖科溢已於111年11月29日從亞洲衛星電視離職」，稱有關此人的新聞，他們不會多做回應。

而許多網友也替該旅遊節目的幕後人員抱不平，不捨他們的心血可能就這樣遭到抹滅，「從你們的節目中可以感受到團隊的用心，一切加油」、「辛苦啦，有人不愛惜光環，真是苦了一個好團隊與好節目」、「心疼所有認真付出的幕後工作人員」、「請不要下架，看你們的旅遊節目已是我生活的一部份」。