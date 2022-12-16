《山中森林》講述酒店環境，啟用大量美女臨時演員。（禾力文創提供）

金馬影帝李康生（右四）和美女群拍酒店戲。（禾力文創提供）

全民瘋世足，冠軍決戰即將在台灣時間18日晚上舉行，對於運彩下注冠軍隊更是男女老少不分、各自押寶。巧的是，即將在明年1月13日上映的賀歲片《山中森林》，講述著在中山區林森北路靠著酒店八大行業的形形色色，飾演酒店小姐的李千娜，正是賭球輸到欠錢才淪落花街。

導演姜寧在寫李千娜這個角色時，融入了許多酒店小姐發生的真人真事，其中的角色原型，本來是1位百貨專櫃小姐，但因為父親罹癌需要高額的標靶非健保給付藥品續命，所以選擇到酒店上班，本來並未接受性交易的工作內容，但在酒店經紀的引誘下，在世足賽期間小組賽時贏錢嘗到甜頭後，本來以為下球可以賺到快錢，怎知道越下球輸越多，也就只能下海賣淫。

金馬獎最佳新人獎得主李千娜，為詮釋酒店小姐一角，不但吃足苦頭鍛鍊身材，還親自去到酒店做田調，瞭解這些上班的小姐為何願意下海的緣由。另由田士廣飾演的酒店經紀，是現在很多人在捷運站看到穿西裝、打扮入時，專找年輕女生下手，說服去酒店上班的「老二經紀」，這樣的經紀人，通常都會利用黃、賭、毒，3種會上癮的誘因來控制小姐，使她能夠為了滿足這些需要而繼續上班。