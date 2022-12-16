88槍擊案共犯郭建彰遭裁定羈押禁見。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南學甲88槍擊案有新進展，專案小組昨天逮到策畫犯案的46歲楊展華，其為綽號「紅龜」、洪政軍多年好友，並依新事證再次拘提二度交保的郭建彰到案。兩人經檢察官訊問後，認涉犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院晚間裁定楊嫌、郭嫌羈押禁見。

台南地院指出，楊男雖辯稱與洪政軍是好朋友，會依要求載洪外出，但否認涉犯槍擊恐嚇犯行等，不過，他自承與洪關係密切，且孔祥志手機內儲存槍枝照片與洪所有槍枝相似等，經勾稽其他被告證詞及被害人指述、監視器翻拍照片等證物，認楊嫌涉犯藏匿人犯罪嫌及持有槍枝、子彈罪嫌、恐嚇罪嫌。

儘管楊嫌否認涉及藏匿人犯、槍擊恐嚇罪嫌，不過，本案共犯孔祥志、洪政軍均逃匿通緝中，且涉及持有槍枝、涉及藏匿人犯的涉嫌人均未到案且多所逃匿，足認楊有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

而兩度交保的郭嫌也辯稱，是依綽號「阿樂」指示，將機車移動位置並擦拭，不知道該輛機車參與槍擊恐嚇案，惟經勾稽監視器翻拍照片，槍手做案時騎乘機車照片與證人使用機車照片及證人、被告及被害人指述等，認他涉犯湮滅證據罪嫌，以及幫助持有槍枝罪嫌、持有子彈罪嫌及恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院指出，郭否認涉及幫助持有槍彈及恐嚇罪嫌，不過，被問到是否見過洪政軍？他的供述與楊男不一致，且手機查無與「阿樂」聯絡紀錄等，懷疑他對案情有所隱匿，認其有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，這回終於裁定羈押禁見。