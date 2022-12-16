新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調人員昨兵分八路搜索，並約談高虹安等人，高虹安被諭令60萬元交保。資深媒體人謝寒冰表示，這兩天反彈聲浪已經很多了，若在明年真的把高虹安抓去關，事情會很大條。

謝寒冰今(16日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，高虹安昨天接受偵訊，時間愈久就愈危險。會拖這麼久，有兩種可能︰第一種可能，正常來講，拖這麼久，應該是轉偵字案，直接聲請羈押，可是檢察官指示60萬交保，並沒有直接聲請羈押，表示檢察官認為沒有串供的可能性；第二種可能，就是本來就不需要偵訊這麼久，故意偵訊這麼久，讓大家覺得高虹安罪刑好像很重、案情非常複雜，因為知道聲押也不會獲准，因此故意弄個60萬交保。

謝寒冰接著指出，媒體人朱凱翔的建議是對的，高虹安應該學當年的蘇治芬，當時就不要出錢，他們有種就羈押她到最後，到時可能就會無保請回。 這是高虹安應該做的攻防，顯示自己問心無愧，可惜她沒有選擇這樣做。現在轉偵字案，表示檢察官想起訴高虹安，但起訴書沒那麼快寫出來，所以她一定會上任；因此上任沒幾天，檢察官就要羈押她，這是不可能的事。

謝寒冰點出， 綠營想藉這一波來操作，綠營若有膽在2024年大選之前就把高虹安抓去關，他酸說那就太棒了。大家看這兩天反彈聲浪已經很多了，若選在明年6、7月或是8、9月把高虹安抓去關，對民進黨而言，事情會很大條。