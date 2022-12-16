烏魚子產季來臨，台南市養殖面積全台第4，年產值逼近億元，今年因氣候影響減產3成，養殖業者反應定價可能調漲1成。台南市農業局漁業科連辦14年烏魚子評鑑比賽，今年分組各選出3名優勝者，透過比賽宣傳烏魚養殖知名度，促業者提升品質。

烏魚子素有烏金之稱，是台灣每年春節前的超夯伴手禮之一，台南市主要養殖烏魚為七股、將軍、安南與北門，總面積125公頃，居全台第4，產量510公噸，產值約9615萬元。

台南市農業局漁業科表示，養殖烏魚至少要2年以上才會結卵，近年來因為養殖技巧改進，飼養條件與製程不斷改良提升，養殖的烏魚子風味與口感都不輸野生烏魚子，在野生烏魚的漁獲量不穩定下，養殖烏魚子成為市場主流。

養殖業者反應，今年台南市養殖烏魚子因氣候因素，產量減少3成，預估市場更為搶手，定價將小幅調漲1成。

台南市農業局每年在產季期間舉辦的烏魚子評鑑，分成5至7兩組與7兩以上組，3名評審根據外觀與口感評鑑，外觀包括色澤與形狀，口感考量味道，評選出爐的人選除了受肯定，還可獲台南市農業局官網宣傳。

經過評鑑，今年5-7兩規格優勝者洪崑輝、陳吳信速、洪玉芳，及7兩以上規格優勝者楊素玲、洪玉芳、陳吳信速。

台南市農業局長李建裕表示，透過烏魚子競賽及產品推廣活動，提升台南烏魚養殖知名度，建立在地烏魚子品牌形象，宣傳給消費者在農曆年前能購買到頂級烏魚子產品，作為年節最佳伴手禮。