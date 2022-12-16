台灣最暖風景！中壢一間麵包店店長分享一名男童7年來都到店內撿紙箱，店內則免費提供麵包，男孩後來拿200元想向店家買麵包，稱店家辛苦了，溫暖故事感動不少人；社會局目前出面關心，男童平時與爸爸、姊姊、祖父母住在租屋處，是單親低收入戶，平日在學校表現正常，基本生活和餐食穩定，不少人打電話到店家表達關心，欲捐贈善款或物資。

店長透過臉書提到，7年前的冬天，弟弟穿著不合時宜、完全不符身型的衣服，拉著一台很重的推車，來到店裡詢問「姐姐，這些紙箱可以撿走嗎？」她沒有馬上回答，立刻轉身進店裡，拿一袋麵包給弟弟，一邊幫忙搬紙箱，一邊告訴弟弟「姐姐在這裡上班，以後肚子餓歡迎隨時來找我吃麵包」，更叮囑店裡所有夥伴，日後一定要把店鋪所有回收都留給他。

店長說，7年時間過去，從弟弟小一看到國一，身型依舊瘦小，只要在街上遇到弟弟，都會上前慰問要不要帶點麵包回家吃，盼能提供他早餐或點心，讓弟弟平安健康長大。昨晚遇到互相聊起近況，當時已晚間9時，弟弟不僅沒穿外套也還沒吃飯，她叮嚀弟弟要好好照顧自己的身體。沒想到15分鐘後，弟弟抓著200元來店裡說「姐姐，我今天想跟妳買麵包，妳不要請我吃，妳也很辛苦」。

店長笑著收下200元，再次叮囑弟弟要和阿公阿嬤好好過日子，要乖，只要這間店還在，永遠歡迎來吃麵包。店長目送弟弟提著麵包回家的背影，眼角也不禁泛淚。

這篇貼文吸引超過2.2萬人關注，大批網友都感動直呼「懂事的孩子特別容易讓人心疼」、「邊哭邊看完文章，太催淚」、「感動老闆的善念，在我們看不到的角落溫暖人心」、「阿公阿嬤把弟弟教得很好，善良又懂事」、「淚流滿面看完，都想叫你一聲姐姐了，謝謝你的暖心」。

店員今受訪透露，弟弟偶爾會來店裡拿紙箱，貼文引起社會關注後，有許多人打電話來關心，欲捐贈善款或物資，但因社會局已介入處理，他們也沒有弟弟的聯絡方式，所以婉拒捐贈，也感謝大家的善心讓社會更溫暖。

據了解，男童並非每天都會出門撿紙箱，平時與爸爸、姊姊、祖父母居住在租屋處，是單親低收入戶家庭，爸爸現在有工作，家中收入可以維持生活，三餐穩定正常。

社會局社會工作科表示，已與教育局和校方共同關心這名男童，經初步瞭解，男童平日在學校表現正常，基本生活照顧和餐食也屬穩定，社工下午已到男童家裡進行家訪評估後續協助，並與教育單位合作持續關懷。社會局也呼籲，民眾若發現需要協助的脆弱家庭，可上「關懷e起來」社會安全網線上通報，由社會局後續關懷協助。