全球高階飛行劇院與娛樂設備解決方案領導廠商—智崴資訊科技（5263）於今日(12／16)舉辦法人說明會，董事長歐陽志宏於會中說明2023年將是智崴未來三年營收起飛的元年。

自全球娛樂產業的需求面觀察，來自歐美與亞洲的客戶活動現已回復至疫前水準，新舊專案同步開展；中國客戶隨封控鬆綁，已開始為明年5／1長假預做準備，專案完工日期已陸續確定。由於積壓兩年的在手訂單已重啟與新訂單的持續湧入，我們預期2023年上半年營收重回年成長趨勢，下半年營收由於中國解封將有更強大的成長，全年在手訂單將突破歷史新高，2023年將是智崴營收起飛元年，此成長力道可望一路延續至2024與2025年。

自供給面來看，全球科技產業供應鏈庫存調整實有利於智崴取得足夠且價格合理的零組件，輔以全球貨運的日趨順暢，將打造良好的供應鏈環境，另智崴具領導廠商的議價能力，有助智崴出貨與優化成本結構，提升長期營收與獲利成長。

奠基於智崴多年來在頂級飛行劇院的科技領先優勢與全球累計達62座多樣化的營運中娛樂系統，智崴持續蓄積研發能量，陸續推出包含新型態8K 3D LED球幕飛行劇院與4K LED沉浸式體感模擬座艙等嶄新系統。智崴獨家的沉浸式體感模擬設備具備高營運效率與彈性，未來將取代傳統大型機械式遊樂設備，成為每一座主題樂園的標準配備，於全球多達4000座主題樂園市場中持續提升滲透率，挹注智崴可持續的長期成長動能。

除系統硬體外，智崴亦持續豐富旗下數位媒體資料庫，與日本講談社持續合作引進人氣動畫內容，藉由軟硬體完美整合、售後維保服務與營運點經營，提供全球娛樂業者一站式服務。歐陽志宏指出，智崴已與全球娛樂業營運商建立長期合作關係，包含美國Viad與英國默林娛樂集團，旗下的FlyOver與LEGOLAND皆為熱門的旅遊娛樂據點，智崴不只協助合作夥伴取得國際品牌認同，亦創造自身長期穩定的現金流。

展望未來，歐陽志宏表示全球解封迎來休閒旅遊業的U型復甦，智崴已準備好迎接大型娛樂系統龐大的換機潮商機。未來十年，歐陽志宏期許智崴透過持續研發、技術領先與多元商業模式實現”彎道超車”，目標將集團營收規模推升至全球一級娛樂系統供應商的百億台幣等級規模。