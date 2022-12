〈Celebrate〉MV中有不少成員嘻笑的畫面。(愛貝克思提供)

時隔3年終於在上月底再度來到台灣開唱與粉絲相聚的韓流帝王「SUPER JUNIOR」,演唱會一結束便傳來新專輯發行的好消息,他們在今年7月成為「SM娛樂」首組推出正規11輯的藝人,專輯分為Vol.1與Vol.2發行,相隔5個月在忙碌的巡演行程與個人活動中Vol.2專輯《The Road : Celebration》終於問世。專輯發行後攻佔21國iTunes專輯排行榜冠軍。

以今年初發行的特別單曲《The Road:Winter for Spring》為開端,接續著正規11輯Vol.1《The Road: Keep on Going》和世界巡演「SUPER SHOW 9:ROAD」,這張《The Road : Celebration》完成了SJ的第11張正規專輯,有著成員們將與粉絲一起更加特別地度過第18個年末的含意,同時也為他們在2022年的「The Road」旅程畫下圓滿句點。

主打歌曲〈Celebrate〉結合貝斯與合成器音效,是首與年末節慶氛圍十分相配的流行風格歌曲,歌曲內容向長時間守護在身邊的人們傳達真誠的愛、感謝、祝賀等溫暖信息,有著溫馨可愛的歌詞。新歌MV也有個可愛花絮,結尾處成員退場的部分,其實導演早已喊卡真的就是成員間的笑鬧,但因畫面氛圍實在太過美好也很符合風格概念,便將其納入MV中。

此外,專輯收錄了豐富多彩的感性音樂,有為單身人士準備的Anti-聖誕頌〈Hate Christmas〉、透過雪人傳達的愛情歌曲〈Snowman〉、翻唱前輩Turbo充滿活力的熱門歌曲〈White Love〉,以及小分隊「K.R.Y.」在2012年錄製完成至今未曾發行的〈If only you (Special Track)〉,一共5首歌曲。

專輯發行當晚,SUPER JUNIOR特別抽空進行紀念直播,以演唱新歌〈Celebrate〉開場,難得看到9人齊聚合體演唱的畫面,讓粉絲直呼想哭;爾後藝聲語出驚人的表示正在準備個人專輯,還透露預計明年1月發行;銀赫則感動表示很喜歡Season song的氛圍與概念,許願希望每年都有,嚇得成員趕緊打圓場表示可以像世足賽或奧運,每4年發一次;最後以演唱收錄曲〈White Love〉結束。

《The Road : Celebration》已與韓國同步在台數位發行。另外,他們曾來台Long stay,在KKBOX二度達成蟬聯超過百週週榜冠軍、最高突破200週蟬聯冠軍紀錄,與台粉擁有許多美好回憶,對台灣粉絲有著「老婆」愛稱,此次也特別為台灣老婆錄製獨家影片,只要E.L.F.達成解鎖任務便會在愛貝克思官方臉書公開,欲知詳情請洽愛貝克思官方臉書粉絲團。