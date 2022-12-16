日本政府今天公布國家安全保障戰略等國防三文件，其內容充分展現日本對台灣、台海情勢與國際社會和平穩定的高度關注，同時彰顯民主國家陣營的堅定立場，外交部對此表示肯定與歡迎。

外交部表示，此次日本政府修訂公布的國防三文件包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」。文件內容載明台日共享基本價值觀，是擁有緊密經濟關係及人員往來的極重要夥伴與友人；台海和平穩定是維繫國際社會安全繁榮不可或缺的要素，未來日本將基於期待台海兩岸問題和平解決的立場，持續推動各項政策。

上述三文件也指出，近期中國發射導彈是對區域居民的「威脅」。日本將保有「反擊能力」，如果遭受武力攻擊將在必要最小限度內，對敵方領域施加有效反擊。此外，中國頻繁在台灣周邊海空域進行軍事活動，導致日本、印太區域及國際社會高度憂慮台海的和平穩定局勢，日本強烈反對中國試圖以實力片面改變現狀，日本也將強烈要求中國不得做出改變現狀的行為。文件另強調，中國的對外姿態與軍事動向已形成「前所未有的最大戰略挑戰」，必須運用日本總體國力以及加強與同盟國暨志同道合國家的合作，以為因應。

外交部強調，日本政府近期在日美峰會、東協峰會以及日美韓峰會等諸多重要國際場域一再強調台海和平穩定的重要性；現又修訂日本國防三文件，明示相關戰略規劃作為，深具正面意義。台灣作為印太地區負責任的一員，未來將持續與日、美、歐盟等理念相近國家緊密合作，堅定捍衛自由民主價值、以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海安全，以及區域的和平穩定與繁榮。