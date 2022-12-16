隨著疫情趨緩，不少人已經開始出國旅遊。日前一名男網友在日本發現，竟然有一個讓台灣人倍感親切的招牌，上面寫著大大的「幹」字，照片一出讓不少網友笑翻，但事實上，此字是老闆娘的名字，在日本是屬於很好的字眼。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見日本街邊一間咖啡廳外的招牌寫著「珈琲舍幹」4個字，不過「幹」字卻又大又醒目，讓原PO看了忍不住拍下這個畫面，笑說：「京都街上親切的問候，咖啡色的…」。

照片曝光後，引來不少網友留言笑說，「台味十足」、「突然有回到家鄉的感覺」、「就像日本人在台灣街上看到『金玉（日本對睪丸的俗稱）』一樣」、「這招牌蠻大聲的，對台灣旅客自帶音效」、「好強而有力的店名，有去京都的話一定要去朝聖一下」。

另外，也有內行網友指出，該店是由一名老奶奶經營，「印象中老奶奶蠻喜歡台灣旅客」、「去過一次！雖然只是一家普通的咖啡廳，但奶奶的招待很熱情」、「據說奶奶一直收到熱情台灣客人送去的『幹』紀念品，還有一條百幹巾」。

據《聯合報》報導指出，老闆娘表示，「幹」字正是她的名字，在日本是屬於很好的字眼，通常指事物的主要部分，如：幹道、骨幹、幹部；也會用在日本男性取名，常見的有：幹太郎、幹次郎等名稱。