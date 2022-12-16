民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢察官複訊後諭令高虹安改列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保。藥師林士峰在臉書直言，民進黨支持者整個歡聲雷動的氣氛，好像自己抽到頭獎一樣，講的好像台灣沒有其他可以關心的事，連台南開88槍的槍擊案、因學甲爐碴案遭南檢起訴的郭再欽，都沒高虹安轟動，他覺得好笑好笑的！

民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室及住處，以他字案被告身分約談高虹安、高的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇，以及曾任高辦公關組長、昔日被封為「台大13妹」之一的的王郁文等4人。檢察官複訊後諭令高虹安改列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保。

對此，藥師林士峰在臉書直言，民進黨支持者整個歡聲雷動的氣氛，好像自己抽到頭獎一樣，講的好像台灣沒有其他可以關心的事，連台南開88槍的槍擊案、因學甲爐碴案遭南檢起訴的郭再欽，都沒高虹安轟動。

林士峰認為，也不要怪台灣的政治一直這麼髒，髒到正常人都不想碰，髒到有能力改變的人，基本上家人都會勸退，

林士峰表示，從選前到選後，綠營整天在洗高虹安的助理費，講的好像台灣沒有其他可以關心的事一樣，連台南開88槍的槍擊案，甚至因學甲爐碴案遭南檢起訴的郭再欽，案子都沒高虹安助理費轟動。

林士峰強調，不像有些人生活窮到只剩下政治，就算台灣被民進黨弄到烏煙障氣的，他也過的下去。他希望能改變台灣的社會風氣，但不代表他的生活一切就是政治。至於綠營支持者整個歡聲雷動的氣氛，好像自己抽到頭獎一樣，他也是覺得好笑好笑的！