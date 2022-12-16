2022台北馬拉松將於本周日在台北市政府前廣場盛大開跑，今年共有2萬8000人報名，也邀請來自4個國家、12位國外頂尖好手來台參賽，北市體育局長李再立表示，這次首度邀請15位輪椅選手參與，也帶著跑友探勘路線是否安全，致力實踐運動平權。

李再立表示，台北馬拉松有永續環保、城市品牌及運動平權等三大特色，今年更首度邀請5位女性及10位男性輪椅選手參與，也帶著跑友探勘路線是否安全，明年有望讓輪椅族都能報名參與，這次也將擔任全馬視障選手的陪跑員，期待和大家一起跑進台北田徑場，也預祝跑友們創造個人佳績。

體育局指出，過去都有視障跑者參加台北馬拉松，此次邀請15位輪椅選手參與半程馬拉松，作為未來舉辦比賽的參考，選手們都已於賽前完成10周的訓練課程，包含河濱賽道長距離練習、室內肌力課程等，每個人都蓄勢待發。

體育局表示，台北馬拉松向來是國內菁英跑者的年終測試賽，今年男子馬拉松組由名將蔣介文、周庭印領軍，女子全程馬拉松組參賽名單中，張芷瑄、蔡昀軒、李佳玫、陳逸寧、朱盈穎都是連年參賽的常客，今年還新增了初馬破3的雷理莎。

體育局也說，女子半程馬拉松組今年由謝千鶴、曹純玉雙后帶頭衝鋒，男子半程馬拉松近年來競爭激烈，去年前四名李立軍、黃祥維、吳睿恩、周賢峰不但締造個人新猷，同時也一起達標成都世大運，今年再度同場競速，加上周鴻宇、曾廷瑋、林秋杰、李翰暄一眾年輕好手，預料半馬賽道上將再次掀起激烈競爭。

此外，今年主辦單位除了活動物資持續採用環保材質，賽事當天會安排環保小尖兵回收寶特瓶，將重新循環再利用製作成明年賽事物資，以實際行動號召跑者重視環境永續，並攜手企業共同打造綠色馬拉松。