法務部法醫研究所、台南地檢署、成大醫院今天簽署協議，未來將由成大醫院接受南檢委託辦理法醫解剖鑑定及培育法醫人才。(成大醫院提供／曹婷婷台南傳真)

為培育法醫人才及擴增法醫人力，提升法醫解剖品質與效率，法務部法醫研究所、台南地檢署與成大醫院今天簽署協議書，由成醫接受南檢委託辦理法醫解剖鑑定業務及培訓法醫人才。法務部政務次長蔡碧仲表示，未來南部醫師不用到國外或法醫所受訓，可就近接受法醫解剖專業訓練，是台灣法醫制度重要里程碑。

這場簽署儀式由法務部法醫研究所長侯寬仁、台南地檢署檢察長葉淑文、成大醫院代理院長李經維三方代表簽署。

蔡碧仲表示，成大醫院是繼高醫大與中醫大後，成為台灣第3個具有法醫部門的教學醫院，未來，南部醫師不用到國外或至法醫所受訓，可就近接受法醫解剖專業訓練，相信一定能提高醫師接受培訓的意願。

此外，他也說，藉由成大醫學中心高水準的醫療服務品質，將可全面提升台灣法醫鑑定品質與效率，符合世界先進國家法醫制度潮流，是台灣法醫制度重要的里程碑。

衛生局長許以霖10年前也曾支援3年榮譽法醫師，他說，國內法醫師養成有2個途徑，一是考取法務部法醫研究所甲組，一為病理專科修習法醫學程經法醫實習期滿或經國內外法醫部門1年以上法醫專業訓練，取得法醫師資格。

他說，國內一般都循第2個途徑，但也因為法醫須從事解剖工作，又培訓管道不多，因此相關人才很缺，如今透過法醫研究所、台南地檢署與成大醫院法醫部門簽約三方合作協議書，將可全面提升國內法醫人才量能。

成大醫院法醫部門將由資深法醫劉景勲醫師負責法醫解剖鑑定，劉景勲法醫為成功大學附設醫院病理部解剖病理科主任醫師，也是國內少數具備法醫病理專科證書的資深法醫師，擔任法醫近20年，長期受聘為法醫研究所兼任研究員，初期將接受台南地檢署委託法醫解剖案件，共同提升法醫鑑定品質。