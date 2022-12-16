每年3月在美國邁阿密登場的「Ultra Music Festival（超世代音樂節）」吸引超過10萬人次的樂迷朝聖，也以Ultra Worldwide™的品牌在全球6大洲、29個國家、26個城市遍地開花，台灣也是亞洲的重要據點之一。主辦單位宣布Ultra Taiwan將在明年重磅回歸，除了Mainstage（主舞台）之外，廣受好評、主打Underground Techno、House曲風的特色舞台RESISTANCE 同步登場，邀請多組全球最炙手可熱的電音藝人來台演出，將世界一流的聲光饗宴原汁原味搬來台灣。

回顧2020年世界各地大型音樂節因疫情停辦，台灣在配合政府防疫措施之下成功舉辦Road to Ultra Taiwan，是當年度疫情後全球唯一一場實體舉辦的電音節，當時世界百大DJ Alesso（艾利索）來台經過14天防疫隔離登台表演，受到各大國際媒體關注報導、吸引全球超過240萬人次的樂迷觀看網路轉播，讓全世界的人都看見台灣、讚嘆台灣，驚人成果受到美國UMF總部的高度重視，因此確定在疫情鬆綁之後的2023年大規模舉辦Ultra Taiwan重磅回歸。

Ultra Taiwan向來提供重量級卡司陣容、世界一流的聲光效果，歷年邀請來台表演的重量級電音DJ包括Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、Armin van Buuren（阿曼凡布倫）、Afrojack（艾佛傑克）、DJ Snake（蛇王）、Alesso（艾利索）、Zedd（捷德）、The Chainsmokers（老菸槍雙人組）、Marshmello（棉花糖）以及Alan Walker（艾倫沃克）等。Ultra Taiwan將於2023年4月16日於台北市大佳河濱公園登場，預計12月20日開放售票，卡司陣容將在近期公布，詳情請上Ultra Taiwan官網、臉書或IG官方粉絲團查詢。