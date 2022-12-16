中油今年委託國立中山大學調查發現，高雄永安天然氣接收站海底的珊瑚種類已達130種，並於16日發布「LNG Terminal , Beautiful」海底潛水影片。中油表示，永安站屬台灣西海岸的沙岸生態系，讓人意外海底珊瑚種類之多，顯見雖不是保護區，但因良好保育及管理，生態成果媲美保護區，堪稱國際保育主流OECM（其他有效保育區）的代表性案例。

中油今年委託曾主持東沙國際海洋研究站、也是國內珊瑚知名學者的國立中山大學宋克義教授團隊調查鑑種，海底潛水影片是今年九月底在永安站內實景拍攝。全世界造礁珊瑚約1,600多種，台灣海域約500多種，永安站海底占130種。

中油指出，據宋克義教授團隊潛水調查，永安站珊瑚多分布在水深5公尺以下海域，許多都長在消坡塊上，主因消坡塊提供珊瑚生長所需的硬基質。另，本為保護天然氣船靠泊的防波堤，同樣也保護珊瑚，讓珊瑚不致被猛烈的風浪襲擊，防波堤也讓港內的水質靜穩，有助於降低水濁度，有利於珊瑚的生長。

此外，中油在永安港進行三項能源運用，包括空氣液化、冰水空調系統及壓力發電，不但年省1.5億元電費、減少碳排3.1萬噸，氣化液態天然氣的冷排水水質相當好，被當地石斑魚養殖戶稱為「鑽石水」，是永安石斑年產值達15億元的關鍵性功臣，中油也利用永安的冷排水試養海藻，讓冷卻水再利用，達到減碳效果。