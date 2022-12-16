聖誕佳節將至，三五好友們都會透過交換禮物增添過節氣氛，美國肯塔基州（Kentucky）路易維爾（Louisville ）1名女子在公司交換禮物抽中2張刮刮樂，未料刮開竟是17.5萬美元（折合新台幣約538萬）獎金的大獎，讓全場驚呼連連。

綜合外媒報導，這名獲得大獎的幸運兒叫簡斯（Lori Janes），起初她更中意另外一張價值25美元的連鎖百貨「TJ Maxx」的禮品卡，因為她很常去TJ Maxx消費，殊不知沒多久就被另外一名同事先抽走了，讓她非常失望。

最後她抽中2張「Hit The Jackpot」的刮刮樂，現場每個人起鬨叫她當場開獎，所以她一拿到手就直接刮掉。未料第一張就中50美元的獎金，接著刮掉第二張竟成功對中15個位置，贏得最大獎17.5萬美元。

簡斯表示「全場都為之瘋狂，有人拿計算機細算獎金，還有人用刮刮樂App掃描，確認是不是真的中獎」。之後簡斯打電話給丈夫和小孩，分享這天大的喜訊，剛開始他們仍難以相信，她丈夫說「我們以為她看錯了，直到聽到電話那頭有人在慶祝，才反應過來是真的」。

簡斯表示，她跟丈夫將用獎金還清車貸和女兒的學貸。而售出刮刮樂的彩券業者也能獲得1750美元的獎金。