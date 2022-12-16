媒體人謝寒冰、前立委郭正亮近日皆指出，民進黨中央對該黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農已經灰心，吳今（16）日對此還回應，是媒體想像力太豐富。但謝寒冰在傍晚的《大新聞大爆掛》指出，綠營的媒體、側翼當前都沒在管吳怡農了，顯然是黨中央已經放生他了。

謝寒冰表示，民進黨過去本來想把他塑造成戰略專家，但吳怡農自己卻把人設弄成膿包。且因為立委明年又要重選，蔡英文認為這一席無關緊要，沒有必要傷筋動骨，現在她不管這件事了，而吳怡農一個人跟黨內也沒協調好，連政策都是混亂的。

對於吳怡農的選情，謝寒冰分析，過去民進黨的候選人旁邊有側翼、有1450、有網軍去幫他抹黑對方，但這次他完全沒有得到這些奧援，可以比較上一次林靜儀選中二選區的時候，她自己沒有說話，都是綠營電視台、綠營名嘴在幫她講。他強調，民進黨過去選舉那麼厲害，這麼多人會想出奇門怪招，吳怡農這次選舉，連綠營媒體都不幫他，綠營媒體現在關注的焦點都變成高虹安了。

另外對於綠營的側翼攻勢，謝寒冰也提出他的見解，如果要發動網軍，黨中央要出菜、提供資料，他們沒有資料要打什麼，網軍們都是負責拿線索、拿資料辦事的人，「顯然這次選舉放生他的是黨中央，選得上很好，選不上活該。」