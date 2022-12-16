中共中央經濟工作會議於15日至16日在北京舉行。會議強調，當前經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍較大，外部環境動盪不安。明年要堅持穩字當頭，穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度。

中共總書記習近平在會議上總結今年的經濟工作，分析當前經濟形勢及部署明年的經濟工作。總理李克強布署明年工作，李強作總結講話。亦是李強首度以未來總理身分亮相登場。而李強講話時，候任第一副總理丁薛祥則坐在李強旁邊。

會議指出，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，要堅定做好經濟工作的信心。明年積極財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度。穩健貨幣政策要精準有力，保持流動性合理充裕。產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強。

至於房地產方面，會議提到，堅持「房住不炒」，支持剛性和改善型住房需求，推動房地產產業向新發展模式平穩過渡。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債。

此外，會議強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。