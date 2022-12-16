美國國會在15日通過《國防授權法》並送請拜登總統簽署後，預計從明年秋季起每年派遣多達10名官員前往台灣從事研究與學習。日媒指出，這項派遣美國官員流輪駐台2年的計劃實屬罕見，有助於美國官員熟悉台灣政策發展及決策過程，以利於美台之間的合作及協調。

《日本經濟新聞》引述一位美國國會知情人士報導說，過去派到台灣的官員頂多停留數月，這次提出的長期派駐計畫實屬罕見。這項派駐計畫附屬於《台灣學人法案》（Taiwan Fellowship Act）之下，並被收錄在美國國會近期審理通過的2023年度《國防授權法案》（NDAA）之中。而NDAA在8日與15日分別在眾議院與參議院通過，目前已送交白宮待美國總統拜登簽署生效。

報導指出，負責這項派駐計畫的非營利組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾森（Richard Pearson）表示，若NDAA順利於今年底前通過，美國政府計劃明年初就會開始招募有意赴台的人員，並在2023年9月派遣第一批研究員抵台。

報導表示，每位派駐至台灣的美國官員平均最長可待2年，第1年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到台灣的行政機關或立法院工作，而後每年預計派遣10名研究員訪台。這些訪台人員主要將來自經濟、安全問題及軍事有關部會，其中不包括情報部門。

皮爾森還說，11月底至12月初已台臺灣行政當局、立法院相關人士協商派遣計畫，各方都對這項計畫表達「強烈支持」。他表示，華盛頓希望通過這項交流及訪問，讓其政府官員熟悉台灣的政策發展及決策過程，有助於兩國之間的合作及協調。

報導指出，《台灣學人法案》提案人之一的美國民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）發表聲明說，該計劃將「支持美國公務員從台灣為全球貢獻的知識、文化和貿易中獲益，從而加深華盛頓和臺北之間的聯繫，創造一個更強大、更有彈性的美台夥伴關係，並支持美方對印太地區的承諾。」

這項派遣計畫只是記載於《國防授權法》條文中的一小部分。該法案長達4408頁，包含多項美國國防政策及總額高達8580億美元的預算案。其中對中國影響最大的項目，是美國將在未來5年提供臺灣共100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。此外還提供台灣FMF貸款、每年從國防部庫存中挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務，並呼籲邀請台灣參加2024年的環太平洋軍演。不過該法案並沒有包含部分有爭議條款，包括中共侵台或情勢升級時對中共制裁措施，以及將台灣作為「主要非北約盟友」的建議。