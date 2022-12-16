台中市長盧秀燕16日晚間點亮「心花朵朵」耶誕樹，宣告中市耶誕嘉年華開幕，現場飄起人造雪花。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕16日晚間點亮「心花朵朵」耶誕樹，宣告中市耶誕嘉年華開幕，盧秀燕與現場小朋友分享雪花之樂。（陳淑芬攝）

火車站前廣場的「心花朵朵」耶誕樹。（台中市新聞局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市耶誕嘉年華水舞秀。（台中市新聞局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市耶誕嘉年華活動燈光璀璨。（台中市新聞局提供／陳淑芬台中傳真）

「台中好甜，快樂耶誕節在台中心動！」 台中市長盧秀燕今天晚上點亮15公尺主燈「心花朵朵」耶誕樹，現場飄起人造雪花，宣告台中耶誕嘉年華正式開幕。盧秀燕說，耶誕燈會三大區塊開幕，緊接著跨年晚會、元宵中台灣燈會等活動陸續上場一路熱鬧到元宵節，台中到處璀璨閃亮，歡迎民眾到台中來吃美食、訪古蹟、看燈會，歡度佳節。

「台中好甜！」盧秀燕說，台中很漂亮，市民很和善，糕餅、傳統美食很好吃，邀請民眾到台中過快樂耶誕節，在台中心動！耶誕嘉年華從今晚展開，結合各場域活動陸續從耶誕佳節、新年、春節到元宵節，台中到處璀璨閃亮。

盧秀燕表示，今年台中耶誕嘉年華在舊城區擴大舉行，結合台中火車站、綠川及柳川等3展區構成大耶誕燈會區域，各區又再強化，台中火車站界有交通局、驛鐵道文化園區、李方艾美酒店等加入更加盛大， 是市區舉辦耶誕燈會極少數有水舞秀的城市，台中市耶誕節燈會從前年起創辦水舞大受好評，一年比一年漂亮、壯觀。

新聞局表示，2022台中耶誕嘉年華「台中好甜，心動於中」，台中火車站舊站前廣場的「心花朵朵」耶誕樹，底部有巨大雪橇，樹身由數個巨大愛心堆疊而成，還會360度旋轉；柳川有必看水舞秀及可愛的「心動扭糖機」；綠川則有粉色雪人「暖心到融化」，陪民眾漫步水岸景觀，還有搭配台中購物節的閃亮衣架燈飾及絢爛耶誕樹。

其中，柳川燈光水舞秀升級2.0版本，絕美水舞隨著聲光搖曳震撼十足，耶誕嘉年華會16日起至明年1月2日止，每日17時30分點燈，水舞表演時間為每日17時30分至21時30分，每半小時一場。