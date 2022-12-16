金高銀在《HERO》中飾演獨立軍情報員。（車庫娛樂提供）

韓國電影《HERO》敘述韓國民族英雄安重根為爭取韓國獨立，而在哈爾濱暗殺了侵略韓國的元凶伊藤博文，此行為也喚醒韓國人民的獨立自主意識與民族精神，帶給韓國的獨立運動家巨大的影響，鼓舞韓國人民被欺壓已久的士氣，為之後韓國獨立運動奠定極大的基礎，為爭取國家自由的運動開出第一槍。由以《海雲臺》、《國際市場：半世紀的諾言》成為韓國首位締造雙千萬觀影人次票房紀錄的導演尹齊均暌違8年打造。集結韓國音樂劇界代表人物鄭成華以及金高銀、羅文姬、趙在允、裴正南、李玹雨、朴真珠等實力派演員。

該片改編自韓國經典神級音樂劇《英雄》，當年為紀念韓國義士安重根暗殺了侵略韓國的元凶伊藤博文100週年，音樂劇《英雄》於2009年進行首次公演，後來更於2011年在紐約林肯中心進行首次的海外演出，全場座無虛席，廣獲好評；2015年，還於安重根義士義舉之地哈爾濱進行公演。此音樂劇更將於今年年末進行第9次公演。本作還在2010年榮獲各項大獎，在「第4屆 音樂劇獎」和「第16屆 韓國音樂大獎」這兩個大型音樂劇頒獎典禮中，同時拿下最佳作品獎、最佳男主角獎、最佳執導獎、最佳音樂獎、最佳舞臺美術獎。

提到製作契機，尹齊均導演表示：「有次鄭成華邀請我去看《英雄》的音樂劇公演，當時我淚流不止，在感到主角『安重根』十分帥氣、令人驕傲的同時，也覺得很對不起安重根義士，對於無法好好守護所有獨立運動家的這件事，令我深感痛心，因此在10年前的當時，就決定將它拍成電影！」鄭成華從音樂劇到電影，已扮演「安重根」這個角色十多年，「能詮釋電影版的『安重根』，對我來說是莫大的榮幸。當時導演第一次看完音樂劇《英雄》後，就對我說『成華啊，我必須把這部作品拍成電影』，當時沒想到竟會讓我來詮釋電影版的『安重根』一角。」甚至還該片減了快要14公斤。

此外，金高銀這次飾演獨立軍情報員，因為尹齊均導演認為，她是韓國演藝圈中最會唱歌的女演員，便邀請她參演。而在導演三顧茅廬之下才答應參演的金高銀則透露，戲劇電影系出身的她雖然在學生時期練習了許多歌曲，但《HERO》是在離開大學十年後才接演的作品，因此讓她壓力很大，「電影中需要唱歌的場面讓我感到十分挫折，還常常把自己關在房裡大哭，心想自己怎麼會如此衝動答應接演這部作品，覺得非常自責。無法如自己所願表現得好一點，令我感到很痛苦。」但導演對於完美主義者金高銀的表現讚譽有加，也相信觀眾若看到她在片中的表現一定都會動容不已。

《HERO》明年1月13日（五）在台上映。