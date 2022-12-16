一名大一網友與交往1個月的女友上床，女友同意不戴套後，日後意外懷孕，父母暴怒要他自己處理，他發現墮胎費最少要1萬，崩潰說「不太想太早定下來，因為年輕還沒多跟幾個女生交往內射玩個夠」，但女方卻堅持生下，拒絕分手，他崩潰「女友讓我內射懷孕是我的錯嗎」引爆其他網友們怒火。

該網友在Dcard發文，他與女友交往1個月後發生關係，女友因同意內射竟意外懷孕，他們都是大一，沒有經濟能力，他的父母得知後相當氣憤，要他自行處理此事，但他發現墮胎費用最低都需要1萬多元，他因此發文問網友們該如何處理，是否應該與女友分手並封鎖一切聯絡方式，或是直接去登記結婚。

該網友說「我個人是不太想太早定下來，因為年輕還沒多跟幾個女生交往內射玩個夠」，他說即便不生也沒錢墮胎，讓他很苦惱，而女友是堅持要生下孩子，堅持不肯分手和墮胎，女友認為是他內射導致懷孕，他必須負責到底，還說這胎生完還要繼續生，他則崩潰發文「女友讓我內射懷孕是我的錯嗎」。

其他網友留言「你講這話認真？丟盡男人的臉，敢內射不敢負責喔，是縮陽入腹了嗎，還玩個夠咧」、「一萬墮胎費都拿不出來，還要養小孩喔笑死，小孩好衰」、「女生讓你內射就是要用小孩定你終身了，還在用小頭思考逆」、「一萬都拿不出來你怎麼敢打砲的，不說戴不戴套都有機率懷孕的好嗎」。