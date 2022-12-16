恐高的朵拉出外景到福岡，搭懸空雲霄飛車從頭尖叫到尾。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家 熱血48小時》主持人威廉、風田、朵拉三人首次一起出國，前往福岡，一到日本勝負慾爆發的威廉與風田，每到餐廳就會讓日本女店員玩「威廉、風田2選1」，風田屢戰屢勝，身為日本人的他，身高189公分在日本超吃香，不服輸的威廉自封是「台灣SMAP」，依然沒有贏回票數，威廉還「見笑轉生氣」，對著日本店員說：「你知道他(風田)很窮嗎？」

威廉、風田、朵拉三人抵達福岡後，來到新開的遊樂園百貨公司，看到外觀長長軌道的懸空雲霄飛車，風田興奮地舉手說：「我一定要玩。」詳讀規則後，才發現體重必須在89公斤以內，人高馬大的風田被質疑超重，園區也拿出體重機，讓風田現量，孰料風田的體重突破90公斤，為了玩不擇手段的他，脫光身上的衣服跟褲子，依然沒符合體重標準，讓威廉對著他說：「殘念。」最後由朵拉跟威廉上陣，有懼高的朵拉邊哭邊爬著樓梯，一邊大喊：「風田你為什麼不減肥！都是你太胖了！」全程伴隨著尖叫聲抵達終點。

冬天到日本必備的行程就是「泡湯」，來到了2020年開幕，擁有百萬美景的絕美高空浴池，三人換上了泳衣準備泡湯，風田瞬間變成「瘋田」，一看到浴池立刻全裸露出屁股，嚇壞的朵拉大崩潰，緊閉眼睛直呼：「他們男生先去啦！」