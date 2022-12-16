近期美國媒體CNN報導台灣交通亂象，還以「行人地獄」形容，但據道安查詢網統計，高雄市1至9月行人死傷人數，從2019年起，每年均下降，今年更下降至933人。然而，數據上雖改善，但行人普遍無感，直言過馬路如「入虎口」。市議員表示，市府應強力執法，針對不禮讓行人車輛現場告發，並借助科技執法。高雄市交通大隊表示，持續加強執法，並視需求增設科技執法，改善不禮讓行人亂象。

CNN Travel報導，雖台灣美食、自然景觀、熱情好客名聞遐邇，但交通上卻是亂象叢生，提及行人部分，更直言「行人地獄」；無獨有偶，美國、英國、日本、加拿大、澳洲5國旅遊須知上，都提及台灣「不會讓行人」。

令人印象交通亂的高雄市，卻連續4年行人死傷人數下降。據道安網中最新統計，1至9月，2018年為1277人、2019年為1257人、2020年為1140人、2021年為1052人、今年更是下降為933人，減少至千人以下。

高雄市交通局表示，今年1至10月於苓雅區中正一路與建軍路口、鳳山區三多一路與自由路口等2處路口行人早開時相；於鳳山區國泰路二段與南京路口、苓雅區成功一路與新田路口、三民區站東路與長明街口、鹽埕區公園二路與真愛路口等6處增設行人專用時相。

此外，今年也於楠梓區德祥路、仁武區灣內國小等6處設置標線型人行道，目前累計完成56處，未來仍會持續設置。

實際訪問行人，林姓行人表示，還是有一堆不禮讓的駕駛，怒稱若車停在他面前，「想用力踹一腳」；蔡姓行人則說，要向先進國家看齊，希望警察能嚴格取締不禮讓行人的駕駛；謝姓行人指出，會先停一下讓車都走完後在起步，來確保自己安全。

市議員林于凱表示，市府應強力執法，除每季一次針對不禮讓行人過馬路的車輛現場告發外，可與車站周邊人行道科技執法來一同執行，給行人、育嬰、老人家、行動不便人士，友善行人環境，市府推動輕軌成圓及捷運黃線，才有意義。

交通大隊表示，持續加強未禮讓行人執法，並視違規態樣適時發布大執法，以保護行人安全，據統計，今年截止至11月30日，取締未禮讓行人共計5076件；持續評估路口違規狀態，視需求增設科技執法。