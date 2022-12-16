英國《每日郵報》專欄作家莎拉·韋恩(Sarah Vine)日前投書寫下看完紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)的想法，起初一度對哈利所經歷的喪母之痛感到同情，但一切都在後三集釋出後驚覺，「我被玩弄了，我們都一樣，觀眾、媒體和皇宮…」

這部引起外界擔憂，抑或期待能揭露王室黑暗面的紀錄片，莎拉自認看完前三集時，姑且相信薩塞克斯公爵是無辜的，自幼在母親黛安娜身邊目睹一切委屈，最終還要承受她被認為是「意外身亡」的打擊，這全發生在正值重要成長階段的哈利的人生裡。

「本週，看完了後面三集，我覺得自己像個白癡，不僅如此，我覺得自己被耍了，就像觀眾、媒體、皇宮等大家…」

她說道，哈利並不是一位困在陰影下遍體鱗傷的王子，基本上這是善意說法，但從鏡頭展示來看，夫妻倆打從一開始就策劃好這齣鬧劇。並呼籲觀眾不要被他在片中那些抱狗、放閃的鏡頭迷惑，因為善於把自己營造的隨和、圓融的人，往往都是自大又刻薄，一旦被激怒時，就會做出意想不到惡劣的行為。

這就是紀錄片所揭露的可怕事實，「我已經能想像查爾斯、威廉他們現在的心境，但哈梅應該不在意，因為只要跟他們持不同立場，都是敵人…」

哈利最明顯為人「惡劣」的例子，像是當時在「山均漢姆峰會」（Sandringham Summit）討論脫英去向，與家人們所說的那些話；不斷對已故女王的「袖手旁觀」進行抨擊，因為就算歷經歐普拉專訪後，女王仍竭盡所能讓哈利和梅根感到被愛；莎拉強調，真正讓她意識到自己是蠢蛋的是，大眾都覺得第三人擁有夫婦無數的鏡頭，但打從一開始，似乎無時無刻都有相機在記錄。