台北市第三選區（中山、北松山）立法委員補選將於1月8日投票，中選會今天公布候選人財產申報，而民進黨參選人吳怡農的妻子姓名年齡也意外曝光，其妻子顏采薇32歲，與吳差了10歲，且也被網友搜出是名瑜伽老師，對此吳怡農未否認，而妻子身份曝光後，臉書也已關閉，相當低調。

吳怡農日前被發現手上掛有婚戒，後低調認愛，表示已於今年10月與另一半登記結婚，不過妻子是圈外人，所以較為低調。

不過隨著財產申報公布，妻子姓名年齡也被曝光，因此就有網友肉搜出「真農婦」臉書，據悉，吳怡農妻子是舞蹈家，學習超過12年民俗舞蹈，如今也在教舞蹈課，長相相當漂亮，具有泰雅族原住民血統，並且也會參與壯闊台灣的活動，臉書照片十分陽光，是十足的運動型美女，不過也因吳妻相當低調，在新聞曝光後即將臉書關閉，而吳怡農則不願多做回應。

吳怡農對此並未否認，並希望大家不要去肉搜她，給太太一點自己的生活空間，不要嚇到她、打擾她的生活，讓她先適應一下，未來有機會一定會帶她和大家認識。