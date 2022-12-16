民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，被檢方列貪污罪偵字案被告。國民黨立委賴士葆認為，高虹安千錯萬錯，最大的錯就是不該當選新竹市長，對民進黨就是孰不可忍的忌諱。

民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室及住處，檢察官複訊後將高虹安列貪汙罪偵字案被告，並以60萬元交保。

國民黨立委賴士葆認為，高虹安陷入助理費及資策會兼職等爭議，千錯萬錯，最大的錯就是不該當選新竹市長，即便是通過45％民意的檢驗，但是對民進黨就是孰不可忍的忌諱。

賴士葆直言，檢調執法無可厚非，但是為什麼給社會一片肅殺之氣，政治追殺的感覺強烈，因為綠營人士之前就不斷地放話高虹安當選也無法上任、當選是自我毀滅的開始。現在檢調好像對付江洋大盜一般對付高虹安。

賴士葆強調，蔡政府這幾年執政扭曲法治如家常，司法被政治踐踏蹂躪，請用對付高虹安相同的標準追查所有案子，否則贏了政治，輸掉司法的公正就是再次輸掉民意。