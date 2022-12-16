兵役延長議題近來引發熱議，是否如期在今年12月31日前公布，綠營內部對此議題看法嚴重分歧。前民進黨立委林濁水表示，支持延役民眾的票也要、反對的票也要，寧願被資深媒體人趙少康砲轟得偷偷哀爸叫母，也不肯決斷。唉，蔡英文真是魅力無窮，整個民進黨都被她轉性了。

林濁水今(16日)在臉書貼文表示，遇到幾個民進黨朋友強調，延長兵役也沒有用，因為訓練內容老舊不切實際，戰場上也派不上用場。至於延役當然要更新教學內容。民進黨朋友說很難，既然如此，那民進黨何不正式宣布絕不延役期，但同時提補救方案？他支吾其詞。

林濁水接著指出，延役與否是戰略問題，訓練方式則是技術問題，以技術問題推翻戰略？並不是因為他們是糊塗蛋，而是支持延役民眾的票也要、反對的票也要，寧願被趙少康將軍得偷偷哀爸叫母，也不肯決斷。唉，蔡英文真是魅力無窮，整個民進黨都被她轉性了。