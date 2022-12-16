2歲童做惡夢「開戰機被擊落」 追二戰前世記憶 結局超展開

美國路易斯安那州一名2歲男童詹姆斯萊寧格（James Leininger），每天睡著後都做相同的惡夢，夢見自己化身戰機飛行員，被日本人擊中墜機身亡，每當他醒來後總是哭鬧不止。對此他的父母展開了長達3年的調查，竟發現自己兒子的夢境和記憶，與美軍二戰飛行員詹姆斯休士頓（James Huston）的遭遇幾乎完全相同。

根據《每日鏡報》報導，詹姆斯萊寧格（James Leininger）從小熱愛各類飛機與航空大小事，在2000年5月開始被惡夢纏身，最頻繁的時候一周高達5天都做相同的惡夢。他的母親安德莉亞（Andrea）受訪時表示兒子會從睡夢中驚醒，又踢又抓，更指著天花板大吼，「飛機失事，起火了，出不去了，救命」。

當隔天父母問起此事，小詹姆斯表示，夢中自己駕駛「海盜船」（Corsair）飛機，從一艘名為「納托馬」（Natoma）的船上起飛，駕駛途中引擎被擊中後爆炸起火，墜入水中沉沒。當父母問他被誰打中時，小詹姆斯一臉生氣的說，是機上塗著紅太陽圖案的「日本人」，甚至還說自己有一位要好的戰友傑克拉森（Jack Larsen）。

有次小詹姆斯和母親一同到玩具店時，從未接觸任何歷史及航空領域的他竟糾正母親，表示某戰機的模型的零件是副油箱（drop tank）而非炸彈。當時他的父親布魯斯（Bruce）對於兒子的詭異行徑感到恐懼，試圖想要證明這一切都是巧合。

在小詹姆斯父母的調查下發現，美軍在二戰時期真的擁有小型護衛航母納托馬灣號（Natoma Bay）及海盜船戰鬥機。根據史料紀載，確實有位來自賓州的休士頓中尉參加硫磺島戰役，於1945年3月3日被日本戰機擊中引擎，不幸墜海死亡，事發細節與小詹姆斯的夢境幾乎相符。

最後父親布魯斯也找到了當年多位老兵，證實這件事的真實性，更聯繫上了飛行員的家屬，而夢境內容也受到家屬認可，更將部分遺物交給小詹姆斯一家人。不過小詹姆斯做惡夢的情形持續到8歲之後就逐漸消失，隨著年紀日益增長，對於二戰的記憶也越來越模糊。