吳映潔為拍電影，睡前要先看「愛情動作片」。（EBC CaVa提供）吳映潔為拍電影，睡前要先看「愛情動作片」。（EBC CaVa提供）

東森CaVa最新一期封面人物邀請到GEmma 吳映潔（鬼鬼）。談到先前錄製《營業中》時的爭議及網友的負評，吳映潔有點無奈地苦笑著說，自己對於「開店」或擔任店長並不熟悉，當時是有些委屈、有些急，才會真情流露、潸然淚下。而她也承認，在情緒管理方面，可能還有諸多不盡之處，被網友指正也虛心接受，但若有人評論她在節目上僅是為了「蹭流量」而哭，這並非她的本意。

今年剛滿33歲的吳映潔，笑說在她還沒滿30歲時，炎亞綸曾說，如果她30歲未嫁，就要娶她為妻。結果現在都33歲了，她不僅單身，摯友炎亞綸也失約。她說也：如果自己一直找不到人嫁，真的會想跟最好的朋友炎亞綸結婚。」

雖然最後沒有和炎亞綸「修成正果」，但吳映潔不避諱地說，他完全就是自己挑男友的理想型。「他看似個性跟我天差地遠，但真正相處後才發現我們有很多相似的地方，但也因為真的太像了，所以很常吵架，好困擾喔。」她語帶笑意說，兩人就是很有緣。

而在最新作品主演的電影《女優，摔吧！》中，吳映潔也恰好展現了與現實生活中同樣的性格特質。她在電影中飾演一位「AV女優」，為了演活女優，全靠睡前必看「愛情動作片」吳映潔回憶起當時的狀況說道：「我真的每天睡前都會看至少五分鐘的『愛情動作片』，基本上我就是重點部位看一看、肢體動作跟叫聲學一學，因為你必須要融入她們的工作狀態，才可能融入角色。」這是她給自己的功課，把自己當成一位真正的AV女優在學習，是進入角色很重要的關鍵。