《正義迴廊》將2013年轟動全港的「逆子弒親案」血淋淋搬上大銀幕。（甲上提供）

港片《正義迴廊》由《踏血尋梅》導演翁子光擔任監製，香港新銳導演何爵天執導，實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及久未露面的葉蘊儀主演，將2013年轟動全港的「逆子弒親案」血淋淋搬上大銀幕，由於電影還原了現場駭人兇殘的事發經過，被列為三級，片中也重現了法庭上的精彩辯論對峙，在香港上映後獲得一致好評，票房飆破3500萬港幣（約1.3億台幣）。

《正義迴廊》以兇手謀殺並肢解雙親的「大角咀肢解父母案」為題材，有大量殺人和肢解片段，但更多集中在審判過程，探討法律是否能真的實現正義，和兇手及共犯的心理背景及家庭關係，多線敘事的呈現相當豐富，突破近年港片格局。飾演共犯的劇場演員麥沛東首次主演電影，就榮獲第 46 屆香港國際電影節中新秀電影競賽的「最佳男演員」，另外，該片也在Google香港2022年度「熱搜電影」榜，力壓好萊塢大片榮登第1名寶座，更取代了2012年的《低俗喜劇》，登上港產三級片史上票房紀錄第3名。

監製翁子光表示最早從奇案專家朋友口中，聽到關於這起駭人聽聞的兇殺案，由於先前已拍過《踏血尋梅》，本來是完全沒有改編的興趣，「原本對於兇案題材，內心有莫名的抵觸，可是從資料上看，法庭上的峰迴路轉，又令我有點動心，主要是自小對法庭電影的想像，像經典的《十二怒漢》很令人懷念，因此就交棒到新導演何爵天手裡，由我來擔任監製一同努力！」他們從犯人、律師、陪審團等角度，去重塑一件是非黑白模糊的案件，切合當下香港，正義未明，煙雲密佈。導演何爵天則表示除了案件本身在道德上的轟動，在法庭審訊部份也充滿了戲劇性，真實案中的2名被告，一名以高智商自居，另一名則以愚鈍無知示人，2人在法庭供詞的角力也相當引人入勝，希望觀眾能從而思考法律、真相與正義的關係。

《正義迴廊》故事講述張顯宗（楊偉倫飾）聯同友人唐文奇 （麥沛東飾）於寓所內殺害父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，2人皆否認謀殺罪名，兩位資深大律師吳冠峰 （林海峰飾）和游嘉莉（蘇玉華飾）分別代表2人上庭辯護，檢控官朱愛倫（周文健飾）卻質疑2人早已部署殺人計劃，為財謀命似是毋庸置疑。然而在攻守互換後，吳和游兩位大律師施展各自辯才，揭露出案情中更為撲朔迷離之處，而唐文奇出庭自辯時更把一切指控推得一乾二淨。在一幕幕激烈的法庭辯論下，2位被告上演出「天才」與「白痴」的戲碼，真相似乎越辯越模糊。九位不同背景的陪審員在休息室展開話語權的角力，同時陷入對與錯的正義思辯當中。

《正義迴廊》將於12月30日在台上映。