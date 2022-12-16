有網友在路上目擊一輛外觀奇特的轎車，車身貼滿照片和囍字，側邊還掛上一片黃色布簾和不少彩球，民眾笑說比較像靈車，掀起一番討論，網友留言「生人請迴避」、「頭撇開，默念阿彌陀佛」，也有網友認出這是網紅「盧俊陞直播粉絲團」的道具「阿爾法斯禮車」，笑說「刀哥娶老婆，婚喪喜慶都可以租用」。

臉書「黑色豪門企業」分享2張照片，一輛黑色休旅車的車身兩側、後側都貼上許多照片，有男性獨照、男女合照，疑似還有全家福照，而最吸睛的是側邊車頂放著一片黃色布簾，上頭貼上「囍」字，最上方還有約莫4顆彩球，車尾也貼上2個「囍」字，超奇特造型引發討論。

有網友一眼認出這是網紅「盧俊陞直播粉絲團」的道具「阿爾法斯禮車」，笑說「刀哥娶老婆，婚喪喜慶都可以租用」。（翻攝自臉書「盧俊陞直播粉絲團」）

臉書小編分享照片說「路上看到你會？」其他網友留言「生人請迴避」、「肅靜，迴避，關門關窗」、「頭撇開，默念阿彌陀佛」、「怎麼照片有音效，他的眼光他的眼光，好似好似…」、「剛看圖片沒點仔細看以為是載大體的靈車」、「放新暫時停止呼吸迎接鬼新娘的音樂」、「這是…冥婚嗎」。

不過事實上，這是臉書「盧俊陞直播粉絲團」14日直播時所出現的道具，該粉絲團經常分享有趣影片和設計有趣的直播橋段，不少網友一眼認出，留言說「阿爾法司」、「全台唯一阿爾法斯禮車」、「刀哥的禮車，哈哈哈」、「煞哥的阿爾法斯」、「恭喜刀哥新婚愉快」、「刀哥娶老婆，婚喪喜慶都可以租用」。