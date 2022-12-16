本周各類股漲跌互見，以航運類指數上漲4.66％最強勢，汽車類指數下跌2.84％最弱勢。國票投顧預期下周指數在14,200-14,800點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：電機股、鋼鐵股、散裝航運股、生技股、線纜股等。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：
1.時序接近年底，外資參與度降低，盤勢將轉由內資主導，考量集團股陸續發動，且投信開始佈局傳產股，作帳行情仍可期待，進而支撐股市表現。
2.台股自11月底以來，數次回測14,500點都收紅K或下影線，顯示此處頗具支撐。
3.大盤融資餘額維持在1,700億元以下的偏低水位，顯示籌碼相對穩定。
另要留意三項國內外利空因素： 1.美、歐央行相繼升息2碼且維持鷹派基調後，市場對明年降息期待落空，將影響近期投資氛圍。
2.美國將公布耐久財及第3季GDP等數據，市場心態將持續受到干擾。
3.台指期貨即將在下周三（12/21）進行每月契約結算，預期盤勢恐出現較大波動。
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