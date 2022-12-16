【立綱氣象報報】今晚起強冷空氣到 週六全台溫降大

入冬首波寒流將於明（17）日強勢抵台，氣象局針對全台18縣市發布入冬後本島首發低溫特報，預估明日越晚會越冷，北台灣氣溫可能低於6度，各地3千公尺以上高山、中部以北2千公尺以上高山都有機會降雪，其中包括合歡山、玉山、雪山、拉拉山、太平山。氣象主播戴立綱指出，下周日（12/18）寒流強度達到顛峰，要到下周一（12/19）中午過後才會略微回暖。

氣象局稍早發布18個縣市的低溫特報，期間為明日下午至下周日（12/17~12/18），其中「非常寒冷」的區域為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣氣溫可能低於6度；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣則有持續10度左右或更低氣溫的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

而「寒冷」區域分別為：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市，氣溫恐下探10度以下。

氣象局針對全台18縣市發布低溫特報，其中北台灣有機會出現6度低溫。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日強冷空氣南下，越晚越冷，白天北臺灣為14、15度，台南以北為17、18度，高屏及花東為19到21度，入夜到下周日（12/18）清晨北台灣下探到8、9度，台南以北約9度左右，而高屏及花東則是11到14度，沿海空曠地區及近山區平地溫度可能更低。

氣象主播戴立綱指出，隨著寒流南下，氣溫降幅變得更明顯，從明日到下周一中午前（12/17~12/19）北台灣低溫都在10度以下，下周日（12/18）寒流強度達到顛峰，清晨低溫下探7度，雖有陽光露面，但溫度上升幅度不大，要到下周一（12/19）中午才會回暖，氣溫將來到15度左右。

預估18日寒流強度達到顛峰，要到19日中午才會回暖。（圖／氣象局提供）

氣象局指出，明日迎風面有短暫陰雨，但下半天起將轉為乾冷天氣。（圖／氣象局提供）

降雨方面，明日迎風面的北、東半部有短暫陰雨，但下半天起水氣漸少，將轉為乾冷的天氣，但中南部降雨局部有短暫雨，且轉乾速度緩慢，整日水氣偏多。

另外，氣象預報員黃恩鴻表示，周六一整天到下周日清晨，各地3千公尺以上高山有望降雪，中部以北2千公尺以上高山也有下雪機會，包括北部的雪山、拉拉山、太平山；中南部的合歡山、玉山，皆有望賞雪。