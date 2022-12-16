Yuki（左起）、Peggy、卡卡、君白、穎樂。（粘耿豪攝）

Yuki（左起）、Peggy、卡卡、君白、穎樂。（粘耿豪攝）

Yuki（左起）、Peggy、卡卡、君白、穎樂。（粘耿豪攝）

Peggy（左起）、卡卡、君白、Yuki、穎樂。（粘耿豪攝）

啦啦隊女神們雖然分屬不同隊伍，但感情相當要好。（粘耿豪攝

君白（左起）、卡卡、穎樂、Yuki、Peggy。（粘耿豪攝）

林穎樂為《全明星運動會》第3季藍隊女狀元，談到激烈的第4季賽事，她坦言很希望藍隊學弟妹能維持王朝，再為藍隊奪得總冠軍，不過，身為樂天桃猿啦啦隊的她也為難表示，因為學姊、隊友陳伊、Yuri（陳怡叡）都在紅隊，林襄又是黃隊經理，所以她希望3隊都能有好成績，「不要太在意不好的評語，專注在運動上就會越來越好」。

中華職棒5隊啦啦隊女神將在12月18日齊聚台北小巨蛋，演出「啦啦隊女神Hot Show」，50位演出陣容包括林襄、峮峮、籃籃、孟潔、畇二、Yuri、穎樂、君白、Yuki、Peggy、卡卡等；近日，穎樂、卡卡、君白、Yuki、Peggy受訪表示當天將有不同以往的競技啦啦隊及DJ秀，卡卡更透露當天會有民俗技藝的演出，話一說完就被虧是否有蚌殼精、舞龍舞獅？她趕緊解釋：「是民俗舞蹈啦，技藝的部分目前還沒辦法，還是我們現在回去馬上練？」Yuki、卡卡表示以往在球場表演時，只要顧及眼前的球迷，但這次舞台必須兼顧四面的粉絲，因此舞步必須特別設計，才能照顧全部粉絲，卡卡也開玩笑說：「說不定粉絲還會覺得我們背面比較好，希望我們不要轉回來」。

到哪都受歡迎的啦啦隊女神，私下難避免瘋狂粉絲的騷擾，也曾收到不少私訊想買原味衣物，「我們都會當作沒看到，不管開價多少都不去理會」，君白坦言收到奇怪的私訊後，就不會再點開那個粉絲的訊息，免得讓對方覺得有機會，Yuki則是遇到每天都跟她分享時事、私生活的粉絲，「他還會跟我報告他一天做哪些事，並且附帶照片，我很像在讀一個人的傳記」，但因為她都沒有回覆，所以那位粉絲後來就不再傳訊息給她；卡卡也曾遇到類似經驗，「那位粉絲應該是負責宮廟的工作，他每天都會跟我報告今天要去哪座宮、哪座廟，明天又會去哪，而且他是留言在公開的地方」。

身為公眾人物，難免會遇到網友的攻擊言論，卡卡坦言有時看到惡意訊息還是會感到受傷，「或多或少還是會遇到文字攻擊，畢竟不是每個人都會百分百喜歡你，有些人就是會管不住嘴跟他的手還是會人身攻擊」，要如何調適心情？Peggy覺得做自己最重要，「不要聽、不要看，不要去理那些惡意攻擊的人，因為很多人是你回應了，他就會更興奮」。

Yuki則說要懂得篩選網友的評論，不要全盤接受所有的話語，卡卡說無論好壞的言論，她都會將其轉為充實自我的能量，「那不是一種動力，但會讓我想變得越來越好，唯有這樣就不會去管那些人，當每件事都變得更好得時候，你就不會去管那些言論了，他們的攻擊絕對不是我們的動力，鼓勵也是，會讓我們想在更好的地方精進自己，而不是因為攻擊才讓我們更好」。