準台北市長蔣萬安為國民黨嘉義市長候選人黃敏惠站台助攻。（廖素慧攝）

準台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫與嘉義市長候選人黃敏惠在民眾簇擁下上台。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉最後衝刺，拚連任的國民黨市長候選人黃敏惠今晚舉辦「團結之夜」造勢晚會，準台北市長蔣萬安拉黃敏惠的手，比手勢，跟現場民眾「打勾勾」約定，要大家出來投票，全場歡聲雷動，氣勢如虹。

國民黨主席朱立倫拉著黃敏惠、蔣萬安大進場，支持者夾道簇擁，擠爆現場，水洩不通，短短約50公尺走道，彎彎曲曲走了約15分鐘才到達舞台，全場黃色旗子及汽球滿場飛揚，聲勢高昂。

蔣萬安說，過去他選立委、此次選台北市長都受黃敏惠市長幫忙、提點許多，這次全國只剩嘉義市在選，他一定要來挺，很擔心投票率不高，拜託鄉親周日一定要出來投票，用選票表現民主聖地的精神。

蔣萬安說，進場時感受到嘉義鄉親的活力熱情，非常感動，就是看到黃敏惠的執政讓民眾肯定，過去3年多汙水下水道家戶接管率高，黃敏惠市長還提攜後進，啟用年輕世代當市府局處長，並提供老屋給青年創業，善用文化資產展現古桃城的青春活力氣息。

蔣萬安選台北市長時是6號，他拉起黃敏惠的手，比出6的手勢，跟民眾「打勾勾」向大家拜託投票。