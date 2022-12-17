在區域緊張和俄羅斯侵略烏克蘭引發戰爭恐懼之際，日本今天表示，將開展過去難以想像的3200億美元建軍大計，使其具備以飛彈打擊中國的能力，並為持久衝突作好準備。

路透社報導，日本首相岸田文雄的政府擔心，俄羅斯已創下先例，將鼓舞中國攻打台灣、威脅鄰近的日本島嶼、擾斷先進半導體供應鏈，而供應中東石油的海上航路也可能遭到扼制。

日本政府今天在臨時內閣會議中通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，為第二次世界大戰後日本安全保障政策的大轉變。在鄰近的中國、俄羅斯、北韓製造緊張情勢日增之際，這項政策轉變內容涵蓋採購長程飛彈和投入網路戰等開支，路透社整理重點如下：

●3份文件

此一政策轉變內容涵蓋在3份文件中，包括國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略及防衛力整備計畫。

●反擊能力

這些文件詳述日本決心發展新「反擊能力」，將使日本可以使用陸地或海上發射的飛彈，打擊船隻和1000公里以外的目標。

●嚇阻潛在攻擊

日本軍方目前配備射程最多數百公里遠的飛彈，東京認為，發展反擊能力可以嚇阻潛在攻擊。相關計畫已在日本國內討論逾兩年之久。

●延伸飛彈射程

日本將斥資約370億美元，於2027年之前延伸諸如12式陸基反艦飛彈射程等反擊能力，並計劃發展極音速武器在內的其他飛彈。

●戰斧巡弋飛彈

相關文件同時揭示，日本將採購美國製的艦射型戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。「讀賣新聞」曾報導，東京希望採購多達500枚這款射程可達1250公里的巡弋飛彈。

●防衛經費倍增

防衛省未來5年軍費支出總額將超過43兆日圓（約合新台幣9.77兆元），使防衛經費倍增，達到國內生產毛額（GDP）的2%左右。

●網路與太空戰力

相關經費中約70億美元將用於增強網路戰力，另將以70億美元投入強化太空能力，並斥資約60億美元與英國和義大利共同研發次世代戰機。

●三軍聯合指揮中心

為了更妥善協調其陸海空軍力，日本將設立第一座聯合指揮中心。消息人士指出，岸田文雄領導的自民黨也針對設置美日聯合指揮部進行討論。

●彈藥儲備

相關文件提到，日本也將提升彈藥供應和儲備，不過沒有詳述細節。「讀賣新聞」曾報導，日本將於5年內興建約70座彈藥庫、2035年更計劃興建多達130座。軍事決策人員擔心，若碰上曠日持久的衝突，日本目前的彈藥儲備量恐怕太低，烏克蘭戰爭凸顯此一問題，而且武器的備用零件存量也太少。

●為台灣有事準備

「日本經濟新聞」報導，日本自衛隊目前的彈藥有70%集中儲存在北海道，這是冷戰思維下的結果，因為當時日本的軍事對手是蘇聯。日本現在認為，來自中國的主要威脅會沿著東海海域日本的西南島鏈而來，東京當局計劃在西南部籌備設置供應基地，為台灣附近可能發生的衝突進行準備。（譯者：何宏儒/核稿：楊明暐）1111216