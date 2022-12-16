台北凱達今年耶誕布置有如電影中歐美家庭的經典壁爐場景，氣氛溫馨熱鬧。(台北凱達大飯店提供)

百宴自助餐廳12月24日至25日加碼推出豪華爐烤火雞派對饗宴。(台北凱達大飯店提供)

台北凱達大飯店引進「星巴克咖啡服務」，即日起該系列飲品任一杯贈送精緻小蛋糕1份，房客另享85折優惠。(台北凱達大飯店提供)

耶誕節的腳步近了，聖誕節正是與親友相聚的歡樂節日，迎接後疫時代的第一個聖誕節，餐飲業紛紛推出應景美食、主題住宿陪民眾歡度佳節。台北凱達大飯店推出「閃耀耶誕」住房與餐飲優惠專案。穿搭「耶誕Dress Code」吃Buffet，兩人同行享8折優惠。住房方面，業者主打新北耶誕城最高CP值住宿，每晚雙人房2388元起，引爆搶訂風潮，目前周末已客滿，平日也有7成訂房。

迎接聖誕節，飯店館內各處都妝點充滿歡樂節慶感的佈置，有耶誕樹、繽紛五彩燈飾等，還有像電影中歐美家庭的經典壁爐場景，氣氛熱鬧溫馨。除了聖誕主題布置，業者還推出「閃耀耶誕」優惠專案。12月份起，飯店內的百宴自助餐廳推出多款應景美食，包括現切爐烤牛排、原肉煙燻火腿、南瓜濃湯等季節限定美饌，12月24日至25日加碼推出豪華爐烤火雞派對饗宴迎客。餐廳每日提供6款甜蜜的聖誕甜點，有抹茶栗子樹塔、聖誕紅玫瑰瑪德蓮等，民眾到餐廳消費，穿搭「耶誕Dress Code」可享優惠，穿上紅色、綠色、耶誕主題服裝或是配戴耶誕飾品，兩人同行享8折優惠，須加原價1成服務費。

國人愛喝咖啡，冷冷的冬天特別會想來杯熱呼呼的咖啡，業者引進由雀巢與星巴克合作的「星巴克咖啡服務」，旅客不用走出飯店就能喝到經典星巴克咖啡，像是馥列白、卡布奇諾、摩卡等。歡慶開幕，即日起，民眾至台北凱達大飯店98酒吧消費「星巴克咖啡服務」系列飲品任一杯，贈送百宴自助餐廳點心坊手工精緻小蛋糕一份，房客另享85折優惠。