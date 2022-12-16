日本超人氣動畫《寶可夢》（舊譯神奇寶貝），從1997年開播至今在全球依然擁有大票粉絲支持，主角小智帶著皮卡丘及其他寶可夢挑戰各大聯盟，終於在播出25年後奪下生涯第一座冠軍，令觀眾都感動又興奮；豈料，《寶可夢》官方宣布2023年1月13日將播出最終章，小智和皮卡丘引退後，由新主角接棒，掀起網友一片哀號。

《寶可夢》官方16日晚間在推特宣布，訓練師小智的旅程將邁入最終回，透露從2023年1月13日起，開始播出《目標成為寶可夢大師》篇章，小智的初代夥伴小霞和小剛都會回歸，火箭隊和其他初代寶可夢也都會出現，也代表以後不會看到小智與皮卡丘冒險了。

其實《寶可夢》在播出25年小智終於奪下世界冠軍，但官方也認為他和皮卡丘到了引退時間，據動畫預告得知，新一代主人公是少女莉可和少年羅伊，會帶著《寶可夢朱／紫》的御三家：新葉喵、呆火鱷和潤水鴨繼續新的旅程。

小智與皮卡丘即將引退消息曝光後，網路上一片哀號，無論是推特和《批踢踢實業坊》都湧入大量粉絲留言，「看完傻眼，主角居然換人」、「智爺要退休了，我的童年啊QQ」、「真的要把皮卡丘換掉？誰夠資格？」、「終於退休了，一直長不大也很好笑」、「果然不能拿冠軍，不然後面劇情很難寫」、「哭啊，我的童年結束了」、「一個時代的結束」。