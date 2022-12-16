準新竹市長高虹安涉嫌詐領國會助理費，15日遭檢調人員大動作進入辦公室搜索，外界紛紛質疑檢調動作這麼迅速，是與綠營「新竹大秘寶」有關。前立委郭正亮今（16）日在節目《盧秀芳辣晚報》分析，新竹大秘寶可能是與中央前瞻預算有關，民進黨才會大動干戈，就怕影響到2024總統與立委大選。

郭正亮指出，高虹安的案子會被做大，那是因為馬上就要選總統跟立委，新竹大秘寶很可能不是一個區域型的弊案，因為它的預算構成，是一開始市政府跟議會提2、3億，等到市議會過了，再透過行政關係去提前瞻預算，一筆一筆來補，跟中央要加碼。如果今天新竹大秘寶真的涉弊，那民眾就會猜測，是不是民進黨執政的每個地方縣市都是這樣。

郭正亮也提到，高虹安一案的重點是在詐領，如果是她欺騙了助理，把助理的公積金拿去買自己的美容美髮用品，那就是詐欺，而詐欺罪就不構成市長解職的問題。但在12月25日就職之前，檢調做這麼大的動作，真的是匪夷所思。

另外對於檢調大動作查案，郭正亮表示，這就是要威嚇高虹安，要高不要亂動、亂查新竹的大秘寶。但郭正亮質疑，高虹安不動就沒事嗎？他建議高虹安應該硬幹到底，因為新竹大秘寶如果有進展，她跟綠營雙方才會有一個恐怖平衡。