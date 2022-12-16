炎亞綸 。（台視提供）

Ozone。（台視提供）

Bii畢書盡。（台視提供）

台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於下月14日在台北小巨蛋盛大登場，疫情過後再邀海外卡司登台演唱，韓國大勢女團(G)I-DLE、炎亞綸、韋禮安、告五人、Bii畢書盡、Ozone、孫盛希Shi Shi、熊仔、高爾宣OSN、TRASH、W0LF(S)五堅情等超高人氣卡司聯手出擊。

(G)I-DLE首度登上紅白舞台，成員們激動表示：「非常開心也很榮幸可以來這裡表演，也希望可以常常回來表演！」並透露會在舞台上帶來很活躍的熱門歌曲，跟大家一起唱跳迎新年。

先前成員舒華在社群平台上，分享自己是吃滷肉飯長大的，被問到這次來台會推薦什麼美食給成員，舒華羞怯表示：「其實很小的時候就來韓國了，所以也不太知道要推薦什麼，一想到的只有夜市，因為夜市什麼都有！」

情歌王子Bii畢書盡時隔3年再度踏上紅白舞台，他開心透露本次特別準備和自己很有關係的主題，身為爸爸的他語帶父愛表示：「做為父母對孩子有許多的愛與希望，因此本次的舞台將以此為初心，用父母的角色來為孩子演唱，在過年時刻帶給大家溫暖。」也許願希望這次過年能把女兒帶回韓國給媽媽看看，或是把媽媽接來台灣一起過年。

炎亞綸則是很期待台下滿滿觀眾和被尖叫聲簇擁的感覺，由於前年碰到疫情原本座無虛席的觀眾席空無一人，終於迎來疫情趨緩的曙光，炎亞綸也向大家暖心喊話：「這3年大家辛苦了！雖然錯失很多，相信其他歌手們包括我自己今年絕對帶給能滿足大家的演出。」並透露明年不僅有唱片規劃也有電影作品跟大家見面，誓言要陪伴觀眾一整年。

台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於112年1月14日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（112年1月21日）在臺灣電視台(台視主頻)播出。