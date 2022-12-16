速食業龍頭麥當勞宣布21日凌晨零時起，除了早餐與主餐單點外，所有套餐價格調漲10元，讓不少民眾有怨言，有網友發現，「銅板輕鬆點 1＋1=$50」紅區品項雖維持不變，但白區的玉米濃湯竟悄悄移除，崩潰直呼「換我玉米湯」。

麥當勞公告，主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）價格調升10元。點心飲料類：小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，其餘品項價格維持不變。McCafé全品項價格不變。

銅板輕鬆點的玉米濃湯遭麥當勞移除，讓不少小資族崩潰。(圖／麥當勞官網)

餐點部分，早餐主餐停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡、香鷄滿福堡加蛋及香鷄蛋堡，點心飲料則是新增雙倍OREO冰炫風；停止販售樹頂蘋果汁，其中廣受歡迎的銅板輕鬆點，玉米濃湯也遭移除。

此次漲價與餐點調整引起熱議，不少網友在《Dcard》紛紛抱怨：「還我玉米濃湯」、「玉米濃湯是我必點的耶」、「沒有玉米濃湯不想去了」、「移除玉米濃湯是什麼天才決定」、「為何要剝奪小資族的小確幸」；其他人也悲嘆：「最愛吃的大薯58元漲到65元了」、「好懷念以前晚上10點過後的大薯買一送一」、「大薯也漲太多」、「基本工資每漲一次，物價就漲3、4次」、「一包大薯賣到65元，是多高貴的馬鈴薯」、「終於要連麥當勞都吃不起了嗎」。