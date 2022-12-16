不滿國民黨發言人黃子哲前天批評是「膿包」，民進黨台北市立委補選候選人吳怡農今反嗆黃用低俗、卑劣言語肆意攻擊。黃今再酸，批吳已是前天的事，吳今天才回應，這不只是膿包，連末梢神經也麻痺了，到底有沒有認真在選舉？

黃子哲說，若吳怡農認為「膿包」一詞不入流，那綠委也罵準台北市長蔣萬安「草包」、「蔣孬孬」；行政院長蘇貞昌院長罵藍委鄭麗文「袂見笑」，難道就很上流、蓋高尚？吳當時悶不吭聲，現在怎好意思回嗆，也是「綠能你不能」共犯結構。

黃子哲也提到，退輔會主委馮世寬還曾認證過吳怡農是「渣男」，吳當時對「渣男」無感，只現在對「膿包」不滿，這是什麼「農忍雙標」荒謬可笑？

黃子哲表示，吳怡農所提出的諸如松山機場遷建等政見，內容都相當草率、不成熟，所以他以「膿包現象」來形容，主張必須加以檢視與治療。

黃子哲說，進廚房就不要怕熱，若「農寶」怕熱的話，趁現在民進黨仍完全執政，趕快爭取當交通部長或國防部長，那「松機遷移」或「國土防衛隊」等政見就可立刻實現，「就不用選的那麼辛苦了哦」。