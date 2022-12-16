新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調昨兵分8路，搜索高虹安立委辦公室，高虹安以60萬元交保候傳。前民進黨立委沈富雄表示，就案情來講，很奇怪的是，高虹安牽涉的錢不超過100萬，是小錢，而那些牽扯大錢的人，也沒這個陣仗，這是小錢被當作大錢來處理。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，高虹安這件案子很特殊、人特殊、案情也特殊，檢調處理的方式也特殊。高虹安跟以前9位立委被搜索相比，有點不一樣，以前都是等會期結束，保護傘收傘，但是高虹安卻不是，高虹安的保護傘會在就職那一天收傘。

沈富雄接著指出，檢調可以這樣解釋，因為怕高虹安接市長職位時，立法院保護傘提早結束，所以游錫堃的處理方法，跟以前不一樣。因為以前每一個立委都要等到本會期結束，沒有了保護傘，檢調才會有動作，高虹安卻不一樣。

沈富雄認為，就案情來講，很奇怪的是，高虹安牽涉的錢不超過100萬，是小錢，而那些牽扯大錢的人，也沒這個陣仗，這是小錢被當作大錢處理的原因。如果案情成立，涉及貪汙罪，判刑最少3年以上，這是很不值的。