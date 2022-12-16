太玄宮前學員爆「打人非第一次」 乩身踢飛金爐畫面曝光

頭份太玄宮乩身疑似賞女學員巴掌事件風波不斷，一名太玄宮前學員爆料，該乩身動手打人已經不是第一次，他就曾目睹多次打人，痛批「我覺得他們真的是一群鬼」；此外，還有另段畫面曝光，該乩身在台南太子宮廟門前，竟一腳踢飛祖廟金爐，對此太玄宮主坦承疏失，將擇日到對方宮廟道歉。

據《東森新聞》報導，一名太玄宮的前學員出面表示，其實該名乩身類似打人的事件不是第一次發生，但宮主和其他人在記者會上堅稱影片遭後製，前學員痛批「他們真的是一群鬼」，直言對方記者會內容根本不是事實，還說宮主與乩身夫妻倆平時只要學員做事不好，就會大聲罵人，當初他要離開時，也被對方2人罵得很難聽，他有其他人可以為此作證。

此外，該名拍攝到乩身打巴掌的攝影師還拍到另一段影片，該墨龍太子乩身在台南太子宮廟門前，一腳踢飛放在廟前的祖廟金爐，遭網友諷刺「是踢世足賽嗎？」對此，太玄宮宮主稱當時工作人員誤解元帥指示，元帥個性急才會踢金爐，當時沒帶自家宮廟的金爐，的確有疏失，將擇日親自到新營太子宮道歉。

太玄宮主廖小姐說，拍攝者在影片疑似做了放慢與加上音效，將會提告妨礙名譽、加重誹謗等，而遭拍臉的宋姓學員則說當時是被拍掉眼鏡，眼鏡飛走才刮傷臉導致瘀青，是意外事件；不過該名攝影師嚴正否認，強調影片絕沒有後製，可送公正單位鑑定，當下宮廟人員沒有說不能拍攝。