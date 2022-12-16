台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股增亞泥（1102）等14檔、刪國泰金（2882）等14檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。

台灣指數公司特選高股息低波動股價指數為元大台灣高息低波（00713）ETF所追蹤的指數，該檔ETF到11月底止基金規模為116.4億元。

成分股納入14檔：1102亞泥、1409新纖、2597潤弘、2606裕民、2888新光金、2903遠百、3042晶技、3231緯創、3711日月光投控、4915致伸、4938和碩、4958臻鼎-KY、6456 GIS-KY、9904寶成。

成分股刪除14檔：1215卜蜂、1232大統益、1303南亞、1513中興電、2204中華、2206三陽工業、2379瑞昱、2408南亞科、2441超豐、2458義隆、2882國泰金、2891中信金、6202盛群、9940信義。