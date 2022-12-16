徐巧芯說，吳怡農吳怡農連這種抗壓性都沒有，人民要怎麼相信他能爭取什麼東西？（李奇叡翻攝）

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農不滿國民黨文傳會副主委黃子哲稱他是「膿包」，對此國民黨台北市議員徐巧芯直言「很可笑」，並反問「你是什麼民進黨巨嬰嗎？」並強調，吳怡農連這種抗壓性都沒有，人民要怎麼相信他能爭取什麼東西？

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇今晚與徐巧芯一同開直播，徐巧芯表示，吳怡農針對國民黨「膿包說」反擊很可笑，「我想說你是什麼民進黨巨嬰嗎，政治攻防裡面，膿包也不算是難聽的字眼，你可以對國民黨提告啊，我們就等法院認證」。

徐巧芯說，吳怡農這麼沒有抗壓性的人，連做政治職務都不適合；她強調，吳怡農應該拿出一點氣概，不然就不要選，以後要為人民爭取，那就要監督政府，要面對利益團體、對手的攻擊，卻連膿包的抗壓性都沒有，人民怎麼相信吳會爭取什麼東西呢？

徐巧芯表示，吳怡農想打這場選戰，應該先搞定黨內的人，「民進黨不願意跟你團結，肯定是你有問題嘛！」

王鴻薇也說，吳怡農的情緒管理要加強，很多政策本來就要接受檢視，但吳怡農討拍的方式跟重點真的非常奇怪，過去民進黨立委吳思瑤也說準市長蔣萬安是草包，那時候蔣萬安有去討拍嗎？

王鴻薇指出，吳怡農把選舉、當政治人物，可能都當成在享受光環，但政治絕對不是那麼一回事，「當我質疑他就說是在抹黑他，但公共政策都有很多要討論的面向」。

王鴻薇也透露，她每次到中山拜會里長時，里長都告訴她「這兩年都沒有看到吳怡農」，並稱吳怡農選完之後，就沒有看過吳參加過活動，都沒有做地方的經營，所以她才會說吳怡農「平常看不到，選舉才報到」，如果吳怡農真的有經營地方，就不會像現在這樣子。