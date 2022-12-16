華夏科技大學為提升學生實作能力，商管學院舉辦「2022商管學院實務專題創意競賽」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為提升學生實作能力，商管學院舉辦「2022商管學院實務專題創意競賽」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為提升學生實作能力，商管學院舉辦「2022商管學院實務專題創意競賽」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學為提升學生實作能力，商管學院舉辦「2022商管學院實務專題創意競賽」，吸引共35組參賽、近百名學生，華夏科技大學校長陳錫圭表示，藉由實務專題創意競賽過程，增強學生在課程專業知識學習後的實踐性，將所學專業知識轉化成實務創作，實踐了「做中學、學中做」的教育理念。

陳錫圭提及，藉由競賽產生的驅動性，也增強了學生學習的意願與自主性，培養學生未來就業競爭力。參賽同學需要口頭簡報外，還須針對評審提問進行回答，所有與會同學都感到收穫良多。

本次競賽分成企業管理組與資訊管理組，其中企業管理組「以LINEOA作為新零售OMO解決方案」榮獲第1名、「地方創生結合休閒農場發展創新商業模式」榮獲第2名、「新零售時代台灣保健產品全通路策略」榮獲第3名。

資訊管理組「分幣式智慧存錢筒」榮獲第1名、「兒童刷牙習慣養成」榮獲第2名、「跨境電商之經營」榮獲第3名，從獲獎的作品中，可以看出商管學院以「智慧商務」作為特色發展方向之豐碩成果，符合未來世界趨勢與潮流，展現出華夏科技大學商管學院教學豐碩成果。