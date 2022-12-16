八卦網站TMZ近日接獲獨家報導，美國洛杉磯一名女副警長值勤時與男子在停車場激戰，此時卻敗給了無線電，轉錯頻道記錄下所有鹹濕對話，如今當事人已遭停職處分。

綜合《洛杉磯時報》、《紐約郵報》報導，這段部分音檔是由八卦網站TMZ最先取得，可以聽到女子興奮嬌喊:「你會撕破我的內褲!」然後傳來警用收音機的嘟嘟聲。洛杉磯治安署本週四表示，該名菜鳥女警被分派到隸屬男子中央監獄底下的市中心監所，她趁休息時間跑到停者場與另一名男子壞壞，糊塗的是，似乎不小心打開了隨身攜帶的無線電。調查人員懷疑，對象可能也是警長部門的同仁，詳細情形有待進一步釐清。

執法機關將值勤時從事性行為視為大忌，儘管這在當地並不少見，當局也隨即發布聲明指出，洛杉磯治安署意識到涉案人員的不當行為後，正積極展開調查，「我們無法縱容這項錯誤行為存在，期望每個部門堅守岡位並專業行事」。

事實上，類似事件也在2年前上演，同部門一名男警員當時到好萊塢的環球影城巡邏，無線電錄下有男有女的喘息呻吟聲，兩人疑似在附近纏綿，聲音越來越大，接線員最後不忍了出手打斷，通知他「顧好你的麥克風好嗎」。