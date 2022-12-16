民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費爭議延燒，她昨遭檢調約談最終以60萬元交保，而民眾黨事發當下隨即將戰場限制在立法院，由黨團總召邱臣遠代表傳達黨內態度，民眾黨16日晚間也在臉書發文，呼籲檢調機關應維持司法獨立，別被外界影響，請特定陣營別再利用媒體帶風向，政治操作只會傷害台灣民主發展。

高虹安事件爆發以來，立法院黨團大多低調回應，豈料檢調昨兵分多路展開搜索，甚至在立法院會期前往高虹安國會辦公室，帶走現任辦公室主任陳奐宇，事後許多民眾黨支持者感到焦慮，認為黨中央和黨團應有所態度，因此黨內上下口徑一致，並由邱臣遠代表對外強調尊重司法調查，避免被解讀是瞎挺、切割。

民眾黨指出，準新竹市長高虹安助理費爭議已經進入調查階段，請各界尊重司法獨立與偵查不公開原則，切勿指手畫腳，徒增社會紛擾。

「自高虹安7月宣布參選以後，特定政黨、媒體、側翼抹黑不斷。」民眾黨說，從論文、學歷甚至曾經補習都可以拿來做文章，高虹安不斷拿出證據自證清白，潑髒水的行為卻從未停歇，民眾已經用選票證明，負面選戰並不可取。

民眾黨批評，高虹安助理費爭議還在調查階段，綠營眾人卻坐不住紛紛當起法官，質疑檢調機關雙標，未審先判斷言「關定了」，還將新竹市長補選與2024選舉說得煞有介事。

民眾黨指出，從立委、議員、名嘴到側翼再度上演「曾參殺人」的荒謬戲碼，含沙射影操弄輿論，過度操作的下場，就是讓外界不禁質疑檢調公正、執政黨是否意圖轉移施政不力焦點等問題，台灣司法因此蒙上一層陰影。

民眾黨強調，黨完全尊重檢調獨立辦案，靜待司法調查釐清真相，也希望外界基於偵查不公開原則，切勿過度渲染或捕風捉影，這些都無助檢調辦案。「再次重申，司法應該是讓人民可以信任的，呼籲檢調機關維持司法獨立，別被外界影響，也請特定陣營別再利用媒體帶風向，政治操作只會傷害台灣民主發展。」